Rheinbrücke Leverkusen : A 1-Ausbau: Arbeiten am Westring starten

Leverkusen Für den Ausbau der A1 und den Neubau der Rheinbrücke sind weitere umfangreiche Arbeiten im Bereich des Westrings nötig. Sie beginnen in Kürze. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Die bisherigen Leitungen der chemischen Industrie liegen nördlich des Westrings oberirdisch und somit im Baufeld für die geplanten neuen Rampenbrücken des Autobahnkreuzes. Daher werden laut Autobahn GmbH die Leitungen künftig teilweise unterirdisch geführt. Auf diese Weise wird das Baufeld frei. Mit einem 80 und einem 90 Meter langen Stollen werden dann die Leitungen „umgeleitet“ und in veränderter Lage geführt. Für den Bau des 90 Meter langen Stollens, der unmittelbar am Westring ansetzt, sind wie geplant Eingriffe in die Altablagerung Dhünnaue nötig. „Wie in der Vergangenheit wird bei Aushubarbeiten in höher belasteten Bereichen mit umfangreichen Schutzmaßnahmen gearbeitet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gesamtbauzeit für die beiden Stollen soll bis Ende 2023 dauern.