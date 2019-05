Autobahnumbau bei Leverkusen : A 1 wird am zweiten Wochenende im Mai gesperrt

Auf den Autobahnen rund um Leverkusen könnte es am zweiten Mai-Wochenende eng werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Muttertagswochenende hat sich Straßen NRW für die Vollsperrung der A 1 in beide Richtungen ausgesucht. In der Anschlussstelle Köln-Niehl wird am zweiten Mai-Wochenende ein Brückenbauwerk über die Autobahn abgebrochen und auf der Rheinbrücke gearbeitet.

