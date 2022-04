Nach Termin des Leverkusener Polittrios in Berlin : A 1/A 3: Richrath sieht Land in der Pflicht

Die „Stelze“ der A 1 teilt die Stadt. Oberbürgermeister Uwe Richrath kämpft in Berlin für den Tunnel. Foto: Ja/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Oberbürgermeister Uwe Richrath bringt Hoffnung mit von seiner Reise nach Berlin und sieht beim Autobahnausbau auch das Land NRW in der Pflicht. Im Bundesverkehrsministerium habe man erkannt, wie belastet Leverkusen sei, sagt der Stadtchef und will weiter verhandeln.

Der nächste Termin mit Berlin steht. Im Herbst, vermutlich im September oder Oktober, ist Uwe Richrath mit Oliver Luksic verabredet. Stadtchef und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium beugen sich dann über die Ergebnisse, die die Autobahn GmbH bis dahin vorlegen will. Das Bund-Unternehmen untersucht „zurzeit die bisher vorgestellten Varianten für den weiteren Ausbau von A 1 und A 3 ... hinsichtlich der aktualisierten Lärmschutzrichtlinien und neuer Verkehrszahlen“. Diese Neubewertung hatten Richrath, Luksic und die Leverkusener Bundestagsabgeordneten Serap Güler (CDU) und Nyke Slawik (Grüne) Anfang der Woche in Berlin im Verkehrsministerium besprochen. Sie ist der Silberstreif am Horizont für Leverkusen.

Aber nicht ganz allein. Denn, so schätzt Richrath nach seinem Treffen mit dem Staatssekretär ein: In Berlin ist das Ohr des Verkehrsministeriums jetzt offener für die Belastungen, die Leverkusen schon trägt und durch einen oberirdischen Ausbau der beiden Autobahnen noch zu tragen hätte. „Bei früheren Treffen mit Enak Ferlemann, dem Staatssekretär unter Verkehrsminister Andreas Scheuer, habe ich ganz klar von Ferlemann zu hören bekommen: Mit uns gibt es keinen Tunnel“, erinnert Richrath. „Jetzt hat das Verkehrsministerium erkannt, dass Leverkusen ohnehin schon einer extremem Belastungssituation nicht nur durch die Autobahnen, sondern auch durch Flugzeuge, die Schiene, den Rhein, ausgesetzt ist“, betont der Oberbürgermeister. Das habe das Leverkusener Trio dem Staatssekretär auch noch einmal unmissverständlich verdeutlicht: „Wir können und wollen keinen Meter mehr zulassen beim Autobahnausbau.“ Die oberirdische Erweiterung beider Autobahnen auf Leverkusener Grund bedeute einen Flächenfraß von 25 Hektar. „Wir können keine innerstädtischen Flächen dafür hergeben, die so dringend für Siedlungsbau benötigt werden.“

Info Drei für Leverkusen in der Bundeshauptstadt Stimme Richrath betont, Güler, Slawik und er hätten in Berlin mit einer Stimme gesprochen. Ohnehin sei Leverkusen mit drei Abgeordneten in Parlament, dabei Karl Lauterbach als Bundesminister und Nyke Slawik als stellvertretende Vorsitzende des Bundesverkehrausschusses, gut vertreten. Serap Güler habe als ehemalige NRW-Staatssekretärin gute Verbindung nach Düsseldorf. Richrath: „Jetzt ist der Weg da, den wir beschreiten müssen.“

Ob Oliver Luksic die „Stelze“ kennt oder in der Stadt gesehen hat, wie die A 3 Leverkusen teilt, weiß Richrath nicht. Aber: „Oliver Luksic war zur Montage des ersten Riesenstahlteils der A 1-Rheinbrücke vor Ort.“ Das Gespräch – „ob das wirklich 30 Minuten waren oder mehr, das weiß ich gar nicht, ich hab‘ nicht auf die Uhr gesehen“ – bezeichnet der Oberbürgermeister als konstruktiv. „Wir haben ganz offen diskutiert, der Staatssekretär war sehr gut informiert. Er hat die Leverkusener Position verstanden.“

Leverkusens Stadtchef Uwe Richrath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ins Spiel gekommen ist in dem Gespräch das Land NRW. Denn prüfen will Berlin auch, ob das Land bei der Finanzierung der Mehrkosten beim Bau eines Tunnels beteiligt werden könnte. Immerhin hatte NRW sich im Falle der A 1-Stelze positioniert. Das Landesverkehrsministerium, damals unter Leitung des heutigen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, hatte im Herbst 2018 gemeldet: „Zwar ist die Variante in Hochlage hinsichtlich der Bauzeiten und -kosten günstiger. Nach der Schutzgutbetrachtung – also die Frage betreffend, welche Variante den größten Schutz für den Menschen bietet – liegt die Tunnelvariante aber vor der Hochlage und ließe sich daher aus fachlicher Sicht auch befürworten.“ Das Land unterstütze die Stadt in ihren Bemühungen um eine Tunnellösung statt des Ausbaus der „Stelze“, hieß es.

Ein Novum wäre eine Landesbeteiligung am Autobahnausbau in Deutschland nicht. Der Stadtstaat Hamburg, führt nun Richrath an, beteilige sich an den Tunnelkosten auf der A 7. Das Thema im NRW-Verkehrministerium und bei Wüst zu platzieren, dafür soll der im Mai zu wählende Landtagsabgeordnete sorgen, sagt Richrath. Und auch Staatssekretär Oliver Luksic wisse, dass das Projekt in Leverkusen nur in einer gemeinschaftlichen Aufgabe von Bund und Land gelöst werden könne. Über Einzelmaßnahmen, also konkrete Tunnellösungen für A 1 und A 3, sei beim Termin noch nicht gesprochen worden. Für Richrath ist klar: „So viel Tunnel wie möglich für Leverkusen.“