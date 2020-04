Corona aktuell : Zweiter Todesfall in Leverkusen

Leverkusen Ein 92-Jähriger mit Vorerkrankungen starb im Klinikum. 155 Infizierte gibt es aktuell in Leverkusen, davon gelten 58 als genesen.

Tote Die Stadt nennt einen zweiten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 92-jähriger Mann mit mehreren Vorerkrankungen ist am Wochenende im Klinikum gestorben. In der vergangenen Woche war eine 63-jährige Leverkusenerin, die an Covid-19 erkrankt war, in einer Kölner Klinik verstorben.