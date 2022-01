Von Auto angefahren : 92-Jährige nach Unfall in Leverkusen notoperiert

Ein Notarzt brachte die schwer verletzte Fußgängerin in die Klinik. Foto: dpa/Patrick Seeger

Leverkusen Eine 92-Jährige ist bei einem Ufnall in Leverkusen-Bürrig am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Die Fußgängerin war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Rollator auf der Rheindorfer Straße unterwegs und wollte in Höhe der Sportanlage über die Straße. Ein in Richtung Wiesdorf fahrender Opladener (61) erfasste sie dabei mit seinem Wagen. Die Seniorin erlitt Kopf- und Beinverletzungen und musste in einer Klinik notoperiert werden.

Der Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Das Verkehrsunfallteam der Polizei sicherte Spuren und stellte den Unfallwagen sicher.

(LH)