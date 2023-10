Abbau von 870 Stellen weltweit Lanxess streicht auch in Leverkusen Jobs

Leverkusen · Dass Stellen in Leverkusen wegfallen werden, steht fest. Wie viele der 460 Streich-Jobs in Deutschland am Standort verloren gehen werden, sagt Lanxess bisher nicht. Auch Köln, Krefeld-Uerdingen und Mannheim sind betroffen.

18.10.2023, 10:59 Uhr

Konzernchef Matthias Zachert streicht weltweit 870 Stellen, in Deutschland 460 – an den Standorten Leverkusen, Köln, Krefeld und Mannheim. Foto: LANXESS

Die Krise spürt der Köln-Leverkusener Konzern schon länger. Nun wird die Reaktion darauf konkret: Lanxess baut Stellen ab. 870 weltweit, davon 460 in Deutschland. Auch in Leverkusen, dem weltweit größten Produktionsstandort, werden Jobs gestrichen. Wie viele es sein werden, sagt der Spezialchemiekonzern derzeit nicht. Im Chempark Leverkusen arbeiten rund 3300 Lanxess-Mitarbeiter.