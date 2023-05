Opfer ist schwer verletzt 83-Jährige Leverkusenerin brutal überfallen

Eine 83-jährige Leverkusenerin ist am Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Einmündung „Pützdelle/Am Vogelkreuz“ von einem Unbekannten überfallen und schwer verletzt worden. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche. Ein Nachbar fand die Frau gegen 18.45 Uhr vor ihrer Wohnungstür. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.