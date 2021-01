Corona aktuell : 82-jährige Leverkusenerin starb an den Folgen von Covid-19

82-jährige Leverkusenerin starb an den Folgen von Covid-19

Die Lage in Leverkusen bleibt weiter angespannt. Foto: dpa/Peter Steffen

Die Stadt hat einen weiteren Todesfall als Folge der Pandemie zu beklagen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, ist am Montag eine 82-jährige Frau aus Leverkusen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert war. Damit erhöht sich die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie an deren Folgen verstorbenen Leverkusener auf 39.