Leverkusen: 8000 Beine wollen nur eines - laufen

Leverkusen Der Halbmarathon wird erwachsen. Zum 18. Mal geht er am 10. Juni an den Start. Mit Neuerungen und Rekordteilnehmerzahl.

In Läuferkreisen genießt der Halbmarathon einen sehr guten Ruf. Vor allem, weil die Strecke sowohl als landschaftlich-schön wie auch als anspruchsvoll gilt. Am Sonntag, 10. Juni, gehen deshalb erstmals mehr als 4000 Sportler an den Start. Der Zuwachs - zuletzt waren 3000 Aktive dabei - wurde durch ein geändertes Sicherheitskonzept möglich, informierte Organisatorin Tiina Ripatti vom Sportpark Leverkusen.