Medienfachtag am Leverkusener TH-Campus Training für die neue digitale Schulwelt

Dekan Matthias Hochgürtel war gerne Gastgeber, Zusammenarbeit mit den Schulen ist ihm grundsätzlich wichtig und wird längst praktiziert, beispielsweise durch Schülerlabore oder die Beteiligung an der Kölner Kinderuni. Außer um Medienkompetenz geht es ihm darum, junge Menschen schon früh für Naturwissenschaften zu begeistern. In den Schulen war das Interesse an dieser Veranstaltung groß, die zum dritten Mal im Zwei-Jahres-Turnus vom Bildungsbüro und Teampartnern angeboten wird. Nach bescheidenen Anfängen in der Gesamtschule Schlebusch fand der Medienfachtag 2021 online statt. Inzwischen sind die Einrichtungen mit Hardware ganz gut ausgestattet, aber vielen Lehrkräften fehlt noch die Übung mit Smartboard (digitale interaktive Tafel) oder dem Tablet, das für diesen Tag als wichtigstes Arbeitsgerät voll aufgeladen mitzubringen war. 13 Schulen haben die Gelegenheit genutzt und ihren Pädagogischen Tag auf diesen Termin gelegt. Besonders groß war die Nachfrage nach Know how-Kursen für Tablets. Das hatten Katharina Baahrs und ihre Kollegin Miriam Buß vorausgesehen und mehrere von insgesamt 90 Workshops in drei Zeitschienen eingerichtet. Noch sind Semesterferien, deswegen waren alle Räume verfügbar, 32 waren belegt. In den Sälen gab es Vorträge, die auch hybrid von Schulen genutzt werden konnten, praktische Anleitungen gab es in kleinen Räumen, wo maximal zwölf Teilnehmer möglichst individuell begleitet werden konnten.