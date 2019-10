Unbekanntes Duo : 79-Jährigen in der Wohnung überfallen und beraubt

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Leverkusen (bu) Ein unbekanntes Duo, ein Mann und eine Frau, hat am Donnerstagabend einen 79-Jährigen in seiner Wohnung an der Altstadtstraße in Opladen überfallen und ihm das Handy entrissen.

Das Duo hatte sich gegen 23 Uhr unter dem Vorwand die Toiletten benutzen zu wollen, den Zutritt zur Wohnung erschlichen. Während die Unbekannte ins Badezimmer ging, nahm ihr Komplize den 79-Jährigen unvermittelt in den „Schwitzkasten" und schlug ihm mit einem roten Gegenstand auf die Schulter, berichtet die Polizei. Im Gerangel riss der Räuber seinem Opfer das Mobiltelefon aus der Hand. Der leicht verletzte Senior folgte dem flüchtenden Duo bis zur Kreuzung Altstadtstraße/Gartenstraße und rief laut um Hilfe. Ein Passant verständigte über den Notruf 110 die Polizei.