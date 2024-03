Sozialaktion des BDKJ 72 Stunden unterwegs für Mensch und Umwelt

„Die 72-Stunden-Aktion bietet, als größte Sozialaktion Deutschlands, jungen Menschen die Möglichkeit, nicht nur ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten, sondern auch solidarisch zu handeln und Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung des BDKJ. Durch die Zusammenarbeit in Gruppen werden Werte wie Teamgeist, Engagement und Empathie gefördert. Die Aktionen und Ideen, die während der 72-Stunden-Aktion umgesetzt werden, sind vielfältig. Sie reichen von Renovierungsarbeiten an öffentlichen Einrichtungen über Umweltschutzprojekte bis hin zu sozialen Aktionen für benachteiligte Gruppen. „Die Vielfalt der Projekte spiegelt das breite Spektrum der Herausforderungen wider, denen sich unsere Gesellschaft gegenüber sieht“, heißt es weiter. Verbandsgruppen aber auch freie Gruppen haben die Möglichkeit, eine eigene Aktion zu planen oder auf Anregungen aus dem Koordinierungskreis zurückzugreifen.