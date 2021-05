Tatversuch in Leverkusen : 70-jähriger Hausbesitzer fasst zwei Einbrecherinnen

Leverkusen Auf schnellen Beinen hat ein 70-jähriger Hausbesitzer aus Leverkusen zwei Einbrecherinnen verfolgt und gefasst. Sie hatten versucht, seine Terrassentür aufzubrechen.

Die beiden Frauen hatten am Freitag versucht, in Bergisch Neukirchen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als der 70 Jahre alte Hausbesitzer gegen 10.35 Uhr unerwartet nach Hause kam, überraschte er die Einbrecherinnen beim Aufhebeln seiner Terrassentür. Der 70-Jährige lief den flüchtenden Frauen hinterher und hielt eine von ihnen fest. Die zweite Täterin blieb ebenfalls stehen. Alarmierte Polizisten nahmen die Frauen fest. Ein Haftrichter schickte beide in Untersuchungshaft.