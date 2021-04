Finanzspritze für Leverkusen : 7,3 Mio. Euro für Projekte in Wiesdorf und Hitdorf

Die Alte Feuerwache an der Moskauer Straße in der Wiesdorfer Altstadt fließt in das InHK-Bürgertreff-Projekt ein. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Aus dem Topf zur Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW bekommt die Stadt Geld. Landtagsabgeordneter Scholz nennt Verwendungszwecke.

Die Stadt erhält aus der Städtebauförderung insgesamt 7.291.000 Euro: Die gute Nachricht überbringt am Donnerstag Landtagsabgeordnter und CDU-Ratsherr Rüdiger Scholz. „Die Städtebauförderung ist ein richtiges und wichtiges Zeichen, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund an der Seite der Kommunen in unserem Land stehen.“ Dann wird er konkreter: Das Geld geht in die Intergrierten Handlungskonzepte Wiesdorf und Hitdorf, die aktuell umgesetzt werden.