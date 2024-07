Agentur für Arbeit zieht für Juli Bilanz – Arbeitslosenquote bei 7,5 Prozent 6686 Leverkusener haben keinen Job

In der Stadt „ist viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt“, fasst Nicole Jordy, Chefin der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach zusammen. Im Juli „mussten sich mehr Menschen als im Vormonat aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos melden – es konnten jedoch auch mehr Menschen wieder eine neue Arbeit aufnehmen. Der Stellenzugang ist im Vergleich zu Vormonat weiter im Plus, liegt aber leicht unterhalb des Vorjahresniveaus.“