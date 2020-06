„Karree“ ist fertig : 61 neue Wohnungen für Rheindorf

Leverkusen Das „Rheindorfer Karree“ ist fertig. Die ersten Mieter sind eingezogen. 200 Interessenten haben sich für die neuen Wohnungen der WGL gemeldet. Arbeiten verliefen nach Plan, sagt WGL-Chef Mues.

Eigentlich war die offizielle Eröffnung für 16. April geplant. Doch Corona machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wird geklärt, ob die Zeremonie noch vor den Sommerferien in reduziertem Umfang nachgeholt werden kann. „Irgendwas werden wir auf jeden Fall unternehmen“, versicherte Wolfgang Mues, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL). Die Rede ist vom neu gebauten Wohnviertel „Rheindorfer Karree“, so der Name des Projektes am Königsberger Platz in Rheindorf-Nord.