Leverkusen bekommt Zuschuss : 60 neue Fahrradboxen an (Bus-)Bahnhöfen in der Stadt

60 neue Fahrradboxen an (Bus-)Bahnhöfen in der Stadt

Die derzeitigen Fahrradboxen am S-Bahnhof in Rheindorf decken den Bedarf nicht ab. 2021 sollen zwölf neue Boxen aufgestellt werden. Foto: Rüdiger Scholz

Leverkusen 240.000 Euro kostet die Maßnahme, etwas mehr als die Hälfte zahlt der Nahverkehr Rheinland. 2021 sollen an fünf Standorten in Leverkusen jeweils zwölf neue Boxen stehen.

Der Stadtrat hatte die Aufstellung von weiteren 60 Fahrradboxen als Unterbringungsmöglichkeit für Fahrräder beschlossen. Jetzt ist der Zuwendungsbescheid da, teilt die Stadt mit. Heißt in der Praxis. 60 neue Fahrrad­boxen können aufgestellt werden. Die Stadt plant, sie an „wichtigen ÖPNV-Verknüpfungspunkten“ zu postieren. Konkret sollen jeweils zwölf Boxen hier aufgestellt werden: S-Bahnhof Küppersteg, S-Bahnhof Rheindorf, Busbahnhof Wiesdorf (als Ergänzung der vorhandenen Fahrradboxen), Bahnhof Schlebusch, Endhaltestelle Linie 4 in Schlebusch (P&R-Anlage). Die Stadt hatte einen Zuschussantrag beim Nahverkehr Rheinland (NVR) gestellt. Die technischen Betriebe der Stadt kann jetzt mit der Ausschreibung loslegen. Die Boxen könnten 2021 aufgestellt werden. Die Stadt beziffert die Kosten mit rund 240.000 Euro, „enthalten sind die Kosten für die Herstellung der Flächen, die Stromanschlüsse und die Fahrradboxen mit Zugangsterminals“, heißt es. Der NVR gibt für die Maßnahme 132.400 Euro dazu.