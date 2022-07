Streifzüge 60 Minuten von Leverkusen : Wo die Römer den Matronen huldigten

Leverkusen/Bad Münstereifel In unserer neuen Miniserie stellen wir Ausflugsziele vor, die höchstens eine Autostunde entfernt sind. Heute geht’s in die Nordeifel. Und die war schon bei den Römern beliebt.

Heidentempel steht auf dem Wegweiser. So haben die Menschen in der Region das genannt, was die Römer auf der Anhöhe Addig zwischen Bad Münstereifel und Nettersheim vor 1700 Jahren geschaffen haben: eine Tempelanlage zu Ehren der Matronae Vacallinehae, Matronen, benannt nach der Sippe der Vacalli, die in der Nähe lebten und die Göttinnen verehrten.