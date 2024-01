Grundschulkinder planen für den Zug in Leverkusen-Holzhausen 60 kleine Trolle bereichern Karnevalsumzug

Die Vorbereitung für den großen Auftritt laufen derzeit auf Hochtouren. „Rund 60 Kinder und 40 Erwachsene haben sich in den vergangenen Monaten auf das Abenteuer vorbereitet, bei dem die Gemeinschaft und die Vorfreude auf den Karnevalssonntag im Mittelpunkt stehen“, sagt Felix Piepenbrock vom Schulverein. Unter dem Motto „Bunt, farbenfroh & individuell: So ist unser Schulalltag“ gehen „de Pänz d´r Schull & OGS Im Kirchfeld“ dieses Jahr als Trolle. Die Kostüme sind bereits fertig, sie entstanden an gemeinsamen Terminen im Januar. Ein Teil der Gruppe verpackt gemeinsam die Kamelle, so dass fast alles für den großen Tag vorbereitet ist.