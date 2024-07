Manche Exemplare sind weit über 100 Jahre alt 55.000 Stadtbäume begrünen Leverkusen

Für eine Industriestadt verfüge Leverkusen über – für manch Außenstehenden überraschend – viele Parks mit teils sehr altem Baumbestand. „Der Landschaftsgarten von Schloss Morsbroich im englischen Stil ist das vielleicht bekannteste Beispiel“, heißt es von der Stadt. Aber auch in kleineren Anlagen, etwa dem Tillmanns-Park, lässt es sich gut Bäume gucken. Manchem reicht dazu auch die Gassi-Runde durch kleine Grünanlagen wie der an der Düsseldorfer Straße/Ecke Im Kalkfeld, die kürzlich in die Schlagzeilen geriet, weil die Baumkrone einer dicken alten Blutbuche runterkrachte – ausgerechnet in einer Anlage, in der die Stadt demnächst einen Kinderspielplatz unter den Bäumen einrichten will. Ob dies denn dort für Gassigeher und später denn auch für Kinder sicher sei, fragte etwa die FDP bei der Stadt an. Die Stadt hat zum Thema Sicherheit die Baumkontrolleure im Einsatz.