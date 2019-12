Auto weggerollt : 52-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall starb ein 52-Jähriger in der Klinik. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen Der 52-jährige Mann, der am Sonntag, 24. November, versucht hat, sein rollendes Auto aufzuhalten, ist am Freitagnachmittag an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen in einer Klinik gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken