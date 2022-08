Bis 15. September können Leverkusener noch ordern : 5175 Biotonnen sind bereits bestellt – Stadt verlängert Frist

Werben für die Biotonne in Leverkusen: Umweltdezernent Alexander Lünenbach, die Biotonnen-Besteller Irene und Matthias Manderfeld aus Manfort und Michael Czyborra von der Avea. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen 8000 Megawatt-Stunden Biostrom hat die Vergärungsanlage des Leverkusener Entsorgers Avea im vergangenen Jahr aus Bioabfälle erzeugt. Die Kapazitäten der Anlage sind noch nicht ausgereizt. Die Stadt ruft Grundstückseigentümer, die bis jetzt noch nicht Ja zur Biotonne gesagt haben, auch deshalb auf, bis 15. September die Tonne zu bestellen.

Der Weg raus aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen läuft (auch) über die Biotonne . „Mit dem Sammeln von Bioabfall kann jeder Bürger einen wichtigen Beitrag leisten, damit zukünftig mehr Biostrom aus der Steckdose fließt“, sagt die Stadt und verlängert nun just die Bestellfrist für die Tonne, die ab 2023 in Leverkusen eingeführt wird.

„Der Bioabfall, der in privaten Haushalten gesammelt wird, ist eine wichtige und wertvolle Rohstoffquelle, die die Avea-Vergärungsanlage in Lindlar speist.“ 2021 wurden rund 65.000 Tonnen Bioabfall aus dem Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis zu 8000 Megawatt-Stunden Biostrom umgewandelt. „Dabei sind die Kapazitäten der Anlage nicht ausgereizt und können mit weiterem individuell gesammelten Bioabfall gesteigert werden“, merkt Stadtsprecherin Heike Frisch an.