Nach den Feiertagen 51 Covid-Patienten in Leverkusener Krankenhäusern

Das Klinikum meldet am Dienstag 35 stationäre Patienten, zwei davon sind intensivpflichtig. 23 kommen aus Leverkusen. Im Remigius-Krankenhaus in Opladen befinden sich derzeit 16 positiv getestete Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Zwei davon sind so schwer krank, dass sie auf der Intensivstation betreut werden.