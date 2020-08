Spende in Leverkusen : 5000 Corona-Schutzmasken für Schulen

Spende in Leverkusen

Leverkusen Leverkusener Maskenhersteller Serwo spendet, die Freude ist groß. Allein 1000 der gespendeten Masken werden der Hugo-Kükelhaus-Schule zur Verfügung gestellt, die weiteren 4000 Masken an die anderen Schulen verteilt.

5000 Mund-Nase-Masken für Leverkusener Schulen hat die Serwo GmbH gespendet. Das in Leverkusen-Alkenrath ansässige Unternehmen vertreibt unter anderem diese Masken. Angesichts des Schuljahresbeginns entstand die Idee, die Leverkusener Schulen im Rahmen dieser Spende mit Masken zu versorgen. Drei Vertreter des Vertriebs-Unternehmens, Geschäftsleiter Thorsten Schlegel, Gebietsverkaufsleiter Ralf Schüller sowie Melanie Sortino, Assistentin der Geschäftsleitung, übergaben die gespendeten Masken an der Hugo-Kükelhaus-Schule an Oberbürgermeister Uwe Richrath. Dieser bedankte sich herzlich und betonte, dass zusätzliche Masken zusätzliche Sicherheit bedeuten.