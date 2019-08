50 Jahre Topos in Wiesdorf : Eine großartige Geburtstagsparty

Wiesdorf Der verstorbene Topos-Gründer Wolfgang Orth schaute von oben dem Musikfest zu, waren sich die Veranstalter sicher.

Livemusik, kostenlos und draußen, war an allen Tagen Trumpf, insgesamt 14 Gruppen präsentierten dazu ihre Beiträge. Am Samstag startete die Leverkusener Band „Back to the roots“ bei optimalen Wetterbedingungen in den Tag – nur am Freitag gab es einige kurze Regenschauer. Es folgte Kris Pohlmann, später begeisterte Will Russ mit seiner seidenweichen Stimme. Härtere Töne klangen beim Auftritt der „Legendary Ghetto Dance Band“ durchs Quartier, „Mr. B. Fetch“ sorgte für Highlights der Pop- und Rockgeschichte. Musik der 60er und 70er Jahre ertönten am Sonntag bis die Musiker Peter Lorenz und Heinz-Bernd Hövelmann am Sonntag schließlich das große Finale einläuteten. Die Männer gelten mit ihrer Band als Autoritäten der Rheinisch-Westfälischen Bluesszene. Beim letzten Street Life-Festival vor zwei Jahren kamen sie erstmals zusammen, um ein abendfüllendes Programm zu gestalten. Was ihnen zuletzt wieder mit Bravour gelang.