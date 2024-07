Spendenlauf in Schutzausrüstung in Leverkusen 50 Feuerwehrleute schwitzen für die Kinderpalliativstation

Die meisten Halbmarathonies waren Mitte Juni leicht bekleidet unterwegs – T-Shirt oder Top und kurze Laufbotz. 50 Läufer allerdings waren mit zusätzlichem Gewicht an den Start gegangen – ihrer kompletten Feuerwehrmontur. „Mit der Aktion wollten wir zeigen, dass es sehr mühsam ist, in voller Schutzkleidung zu laufen“, sagt Feuerwehrmann Stephan Nawrocki, „aber nicht annähernd so kräftezehrend wie das, was die jungen Patientinnen und Patienten durchmachen, die auf einer Kinderpalliativstation versorgt werden müssen.“ Nawrocki war Mitglied des Feuerwehr-Laufteams, das sich für den guten Zweck auf die Strecke begeben hatte, „um Aufmerksamkeit für die eigene Spendensammlung und das Projekt Kinderpalliativstation an sich zu generieren“, berichtet David Posor, Sprecher des Klinikums Leverkusen. Im Gesundheitspark wächst nahe des Haupteingangs derzeit die Kinderpalliativstation in die Höhe.