Planung der Leverkusener City C 50 Eigentümer müssen überzeugt werden

Die Planungen für die City C gehen Schritt für Schritt voran. Nun müssen 50 Wohnungseigentümer überzeugt werden. Am Dienstagabend stellte die Stadtentwicklungsgesellschaft ihre Vorstellungen für eine neue Gestaltung der überwiegend leerstehenden Passage in der Wiesdorfer City (wir berichteten) den betroffenen Wohnungseigentümern vor. Es seien nicht alle der rund 50 Wohnungseigentümer der City C anwesend gewesen, berichtet Katrin Rehse, Pressesprecherin der Stadtentwicklungsgesellschaft (SWM). „Die Menschen, die da waren, waren interessiert und positiv eingestellt“, sagt Rehse. Es habe viele Detailfragen zum Projekt selbst aber auch zur vorgesehenen Änderung der Teilungserklärung gegeben. Die von der Stadtentwicklungsgesellschaft geplante Änderung soll die bisherige große Eigentümergemeinschaft in kleinere überführen. Darunter auch eine für die Eigentümer der bestehenden Wohneinheiten. Erst wenn die neuen Teilungserklärungen unterschrieben und der Ankauf weiterer Gewerbeeinheiten abgeschlossen sei, könne mit der eigentlichen Projektplanung begonnen werden, erklärt Rehse. Ersten Planungen zufolge sollen der bestehende Wohnungskomplex, die Sparkasse und das Ärztehaus bestehen bleiben und durch zwei Erweiterungs- und zwei Neubauten ergänzt werden. Einzelhandel soll es bis auf einen Lebensmittelmarkt künftig nicht mehr geben.