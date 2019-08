Wirtschaft : 481 Ausbildungsplätze in der Stadt sind noch frei

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres gibt es in Leverkusen 481 freie Ausbildungsplätze. Foto: NGG

Leverkusen Zehn Werktage ist das neue Ausbildungsjahr alt, die Frischlinge im Job konnten schon ein wenig ins Berufsleben hineinschnuppern, die Firmen sich an die neuen Mitarbeiter gewöhnen. Vorausgesetzt, sie hatten das Glück, einen passenden Azubi zu finden.

Die Gewerkschaft für Nahrung, Genussmittel und Gastronomie (NGG) sagt: In der Stadt sind zum Start des Ausbildungsjahrs noch 481 Plätze frei. „Damit sind noch 45 Prozent aller gemeldeten Lehrstellen unbesetzt“, teilt die Gewerkschaft mit und bezieht sich dabei auf die jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Gewerkschafterin Manja Wiesner appelliert an Schulabgänger, sich auch in der Ernährungsbranche umzusehen: „Vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin – die Lebensmittelindustrie bietet hochtechnische Berufe bei überdurchschnittlicher Bezahlung“, wirbt sie.

Die Ernährungsindustrie ist laut der NGG der viertgrößte Industriezweig in Deutschland – und mit 300 Beschäftigten allein in Leverkusen ein „wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region“, ergänzt Wiesner. Nach Einschätzung der NGG-Geschäftsführerin dürften Fachleute künftig kaum Probleme haben, hier eine passende Stelle zu finden. Und sie weiß auch, welche Ausbildungsberufe später aussichtsreich sind: „Gefragt ist insbesondere die Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Wer das lernt, hat nach der Ausbildung einen soliden Titel in der Hand. Je nach Betrieb können Gesellen eine Spezialisierung etwa für Getränke, Brot- oder Tiefkühlwaren draufsatteln und es bis zum Industriemeister bringen“, erläutert Wiesner.

Auch abseits dieses Berufsfelds sind in Leverkusen auf den letzten Drücker zahlreiche Lehrstellen zu finden. In etlichen Branchen beginnt das Ausbildungsjahr auch erst im September, das duale Studium erst im Oktober. Gesucht werden in der Stadt unter anderem Anwärter für eine Ausbildung im Bereich Augenoptik, Einzelhandelskaufmann/-frau, Mechatroniker und Zahmedizinische Fachangestellte. Und: Wer jetzt schon, weiß, dass er im kommenden Jahr die Schule ab- und eine Ausbildung anschließen will, kann sich bereits im Internet umschauen. Die Suche nach Azubis 2020 hat begonnen.