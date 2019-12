Adventsmarkt in Schlebusch : Weihnachtsdeko, Wollsocken und Wohlfühlsongs

Schlebusch Alle Jahre wieder wird die Schlebuscher Fußgängerzone an einem Wochenende zur weihnachtlichen Flaniermeile. Neben Glühwein, Apfelpunsch und Co. finden sich Stände mit Weihnachtsgestecken, Wollsachen und Wohlfühlware.

Allerdings: Einige Marktbesucher wirkten am Samstagmittag überrascht, als sie durch die Fußgängerzone liefen. Trotz trockenem Wetter luden verhältnismäßig wenige Stände am ersten Tag des Marktes zum Bummeln und Schauen ein, größere Lücken fielen ins Auge. Dennoch: Für vorweihnachtliche Stimmung sorgten vor dem Adventssingen Paul Hector und Robin Kämmerling der Evangelischen Jugend Schlebusch (ejs). Während der 19-jährige Paul mit seiner Gitarre unter dem Arm und dem Mikrofon vor sich Klassiker wie „Last Christmas“ und „Knocking On Heavens Door“ sang, begleitete ihn sein Freund Robin auf dem Schlagzeug. Die musikalische Beschallung blieb nicht lange unbemerkt, und schon bald versammelten sich Groß und Klein vor dem Apfelpunschstand der „ejs“, um den melodischen Klängen zu lauschen. Der 17-jährige Robin erzählte: „Den Apfelpunsch stellen wir selbst her. Dazu starten wir jeden Herbst eine große Apfelpflück-Aktion mit den Konfirmanten.“ Gepflückt werden die Äpfel am Grünen Weg in Schlebusch und von Apfelbäumen, die Privatleute zur Verfügung stellen. Ob verfeinert mit Calvados oder pur, mit dem Wissen der heimischen Herkunft schmeckt die Tasse Punsch gleich noch ein bisschen leckerer.