Die 1940er Jahre in unserer Stadt Leverkusen in Zeiten des Untergangs

„Seit den frühen Morgenstunden wird zurückgeschossen“, als die Leverkusener am Morgen des 1. September 1939 die kehlige Stimme Adolf Hitlers im Radio hörten, waren die allermeisten von ihnen überrascht. Dass der frühere Obergefreite, der sich inzwischen vom Regierungschef zum Diktator aufgeschwungen hatte, einen erneuten Weltkrieg vom Zaun brechen würde, hatten nicht viele vorhergesehen. Nach dem Angriff der Wehrmacht auf Polen folgten Kriegserklärungen Frankreichs und Englands an das Reich, und bald schon sollte die ganze Welt in Flammen stehen. Es war der Auftakt zu einem globalen Inferno, dem rund 70 Millionen Menschen zum Opfer fallen sollten. Frauen und Kinder verloren Männer und Väter auf dem Schlachtfeld, Eltern ihre Kinder im Bombenhagel der Alliierten, die zuvor selbst massiv attackiert, im Kriegsverlauf deutsche Städte mit ihrer Zivilbevölkerung angreifen sollten.