„Holi Festival of Colours“ in Leverkusen 4000 Farbfans feiern im Neulandpark

Das „Holi Festival“ in Leverkusen, äußerte Veranstalter Rohmann, der mit seinem Team und dem Konzept seit vielen Jahren durch Deutschland tourt, habe sich in seiner zehnten Auflage längst bewährt. „Für viele ist es eine Tradition, an der auch wir in den kommenden Jahren weiter festhalten wollen.“ Bislang habe das Holi-Team sechs von 13 Veranstaltungen in dieser Saison absolviert. Leverkusen war da bisher mit 4000 Gästen und Temperaturen um die 30 Grad die größte und heißeste.