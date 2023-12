Polizeieinsatz in Leverkusen 35-Jähriger bei Schuleinbruch erwischt

Polizisten haben am ersten Weihnachtstag einen mutmaßlichen Einbrecher (35) in Schlebusch festgenommen. Er war laut Polizeibericht gegen 13 Uhr in eine Schule an der Morsbroicher Straße eingebrochen sein und hatte unter anderem Tablets, diverse Kabel und Musikboxen gestohlen. Alarmierte Polizisten trafen den Mann noch in der Schule an. Daraufhin stieg er auf ein Fahrrad und versuchte zu flüchten. Die