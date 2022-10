Noch Plätze frei : Bisher 35 Bewerber für den Leverkusener Jugendstadtrat

Jugendliche erleben Politik bestenfalls als Zaungäste, wie hier im Düsseldorfer Landtag. In Leverkusen sollen sie bei einem Planspiel selbst aktiv werden. Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Leverkusen Die Jugend hat das Wort. In einem dreitägigen Planspiel simuliert der Jugendstadtrat politische Entscheidungsprozesse. Es sind noch Plätze frei.

Drei Tage lang führt im Stadtrat die Jugend politisch das Wort. Vom 25. bis 27, Oktober tagt erstmals in Leverkusen der Jugendstadtrat. 35 Jugendliche haben sich bisher gemeldet, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion aus dem Rathaus. Insgesamt 52 Plätze, so viele wie im echten Stadtrat, können besetzt werden.

Junge Menschen sind die Entscheider von morgen. Gerade auch in der Politik wird Nachwuchs dringend gebraucht. Das vor einem Jahr vom Stadtrat initiierte Projekt soll Kindern und Jugendlichen in Leverkusen einen Einblick in die Arbeitsweise kommunaler Parlamente ermöglichen und somit ihr Interesse an Politik wecken. Der Jugendstadtrat ist als Planspiel angelegt, bei dem die real existierenden Mehrheitsverhältnisse und Mandate im Leverkusener Stadtrat nachgebildet werden. Alle Ratsmitglieder können ihr Mandat an einen Jugendlichen weitergeben.

Der Fachbereich Kinder und Jugend, genauer die Abteilung Jugendförderung, hat die Planung und Ausführung des dreitägigen Jugendstadtrats übernommen. Im Verlauf der Aktion durchleben die Jugendlichen die Abläufe der kommunalen Entscheidungsprozesse.

Beginnend mit den Beratungen in den Fraktionen, über die Ausschusssitzungen und abschließend in der Ratssitzung. In Zusammenarbeit mit dem Ring politischer Jugend in Leverkusen werden den Teilnehmern aktuelle Themen aus Leverkusen, die für Jugendliche relevant sind, zur Beratung vorgeschlagen. Außerdem ist ein Abendessen zum gegenseitigen Kennenlernen mit den Stadtratsmitgliedern geplant. Entscheidungskraft haben die Beschlüsse der Jugendlichen nicht, doch werden sie den Ratsmitgliedern übergeben und fließen in die kommunalpolitischen Beratungen ein.

Plätze im Jugendstadtrat sind also noch vorhanden, die Teilnahme ist gebührenfrei. Auf Wunsch unterstützt der Fachbereich Kinder und Jugend Bewerber gerne dabei, eine Befreiung von der Schule zu erwirken, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren sind aufgerufen, sich beim Fachbereich Kinder und Jugend zu melden und sich für die Teilnahme bei den Mitgliedern des Leverkusener Stadtrats zu bewerben. Die Anmeldefrist endet am Montag, 17. Oktober.

Wer noch weitere Informationen benötigt, Nachfragen hat oder beabsichtigt, sich zu bewerben, kann sich gerne unter folgenden Kontaktdaten an Simon Frädrich im Fachbereich Kinder und Jugend wenden: Simon.Fraedrich@stadt.leverkusen.de; Mobil: 0172/8715076

