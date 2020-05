Baustart noch im Mai : An der Kantstraße rollen die Bagger an

An der Kantstraße rollen die Bagger an

So sollen die Neubauten nach Fertigstellung aussehen. Foto: WGL

Leverkusen Die Bauarbeiten für 33 neue Wohnungen sollen noch in diesem Monat beginnen. „Dieses Wohngebäude mit vier Voll- und einem Staffelgeschoss wird den Wohnstandort Opladen bereichern“, ist WGL-Geschäftsführer Wolfgang Mues überzeugt.

Die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) startet mit dem zweiten Bauabschnitt in der Kantstraße. Die Verträge für die Tiefbau- und Rohbauarbeiten sind unterzeichnet, der Startschuss für den Neubau ist gefallen. Wie die WGL mitteilte, sollen insgesamt 33 in Opladen entstehen, sie können über drei Eingänge barrierefrei mit einem Aufzug erreicht werden. Um die Parksituation in Opladen zu entlasten, sei das Gebäude mit Tiefgaragen-Stellplätzen mit Ladeanschlüssen für E-Fahrzeuge ausgestattet. „Dieses Wohngebäude mit vier Voll- und einem Staffelgeschoss wird den Wohnstandort Opladen bereichern“, ist Geschäftsführer Wolfgang Mues überzeugt.