32. Opladener Bierbörse vom 10. bis 13, August

Opladen Die Opladener Bierbörse geht in ihre 32. Auflage. Gefeiert wird vom 10. bis 13. August. Mit viel Musik – etwa kölschen Bands und Besuch aus Leipzig.

Das verflixte siebte Jahr haben sie längst hinter sich – nächstes Jahr feiern Werner Nolden und Guildo Horn Silberhochzeit. Dann wird „der Meister“, wie Fans den platteaubeschuhten Schlagerbarden nennen, zum 25. Mal den Bierbörsen-Montag bespielen. Ob er es tut, wird Guildo Horn sicher am 13. August verkünden, wenn er zum 24. Mal die Zirkuszelt-Bühne betritt, Schlager mit kräftig-gut-sonorer Stimme singt, zwischendurch moderiert, herumkaspert, spontan Publikumsgäste auf der Bühne verheiratet, die Zuhörer zu Mitmachaktionen verführt, Melodien aus Kuhglocken hervorzaubert, sich irgendwann den 1970er-Jahre-Fummel vom Oberkörper... also kurz: Wenn Noldens gute Freund Horst Köhler alias Guildo Horn zur 32. Opladener Bierbörse die Massen zum Ausklang begeistert.

Los geht es mit dem Fest rund um den Gerstensaft aber bereits am Freitag, 10. August, auf der Schuster­insel. Die Aussteller bringen mehr als 1000 Bierspezialitäten quasi aus aller Welt zum Verkosten mit. Da dürfte für jeden noch so biererfahrenen Gaumen noch etwas Neues dabei sein. Und probieren wollen viele – mehr als 200.000 Gäste aus der ganzen Region pilgern jedes Jahr auf das Wiesengelände an der Wupper zur Mutter aller Bierbörsen, schlendern auf der Kastanienallee und auf der großen Wiese an mehr als 100 Bier- und Imbissständen vorbei, lassen sich in großen Biergärten nieder, drehen sich auf dem Bierkarussell, verkosten sich durch die angebotene abwechslungsreiche Kulinarik oder genießen eben mit oder ohne kühles Getränk das Musikprogramm.