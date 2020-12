Mordkommission ermittelt : Leverkusener (32) erliegt massiven Schnittverletzungen

Leverkusen/Köln In der nähe des Kölner Volksgartens fand ein Zeuge vergangenen Donnerstag einen lebensgefährlich verletzten Mann. Die Polizei hatte seine Identität festgestellt: Es handelt sich um einen Leverkusener. Er erlag nun seinen Verletzungen.

Der 32-Jahre alte Leverkusener, der am Donnerstag, 26. November, morgens im Volksgarten mit massiven Schnittverletzungen gefunden wurde, ist am Mittwoch in einer Kölner Klinik gestorben, teilt die Polizei mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Leichnam noch am selben Tag obduziert werden.