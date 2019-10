Prozess vor dem Amtsgericht : Kinderpornografie: 29-Jähriger erhält Geldstrafe

Leverkusen Als ein 29-Jähriger im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 2. Juli 2018 exakt 541 Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt auf sein Smartphone herunterlädt, wird die Polizei auf ihn aufmerksam. Bei einer Durchsuchung finden die Beamten dann rund 1600 Dateien auf dem Handy, zwei PCs und Festplatten.

Schnell gab der 29-Jährige die Taten zu. Er habe die Bild- und Videodateien heruntergeladen und angesehen. In der Folge betonte er etwas Überraschendes: „Ich bin froh, dass ich erwischt wurde.“ Es sei schwer, über das Thema mit jemandem zu sprechen. Er habe große Bedenken gehabt. „Man hat Angst, dass man sofort als schlechter Mensch verurteilt wird“, führte er aus. Die Durchsuchung und das gegen ihn veröffentlichte Verfahren sei der nötige Schubs gewesen, den er gebraucht habe: „Endlich konnte ich auspacken.“ Noch gleich am Tag, an dem er erwischt worden war, habe er sich nach Therapiemöglichkeiten erkundigt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro sowie die Übernahme der Gerichtskosten durch den Angeklagten. Die Verteidigung schloss sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft größtenteils an, führte allerdings aus, eine Selbsteinweisung sei keineswegs selbstverständlich. Dazu erschrecke zwar die Masse an Bildern und Videos, die aber seien meist nur in Paketen zu 100 herunterzuladen. „Das soll keine Entschuldigung sein, ich will nur sensibilisieren“, sagte der Anwalt.