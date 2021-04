Kostenpflichtiger Inhalt: Bank weist Verantwortung ab : 28-Jährige aus Leverkusen läuft in Aktienfalle – 360.000 Euro Schulden

Online gab die junge Frau den Aktienkauf in Auftrag. Foto: RP/Helios Klinikum

Leverkusen Eine 28-jährige Frau aus Leverkusen ist offenbar in eine Aktienfalle gelaufen und hat dabei 360.000 Euro verloren. Nun hat sie einen Anwalt eingeschaltet und will den Schaden von der Comdirekt-Bank ersetzt haben, da deren Sicherungssystem nicht funktioniert habe. Doch die Bank winkt ab und sieht sich nicht in der Pflicht.