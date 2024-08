Der coolste Ort in der Stadt liegt in einem Currenta-Labor im Chempkark -269 Grad – kälter geht’s in Leverkusen wirklich nicht

Kündigten sich heiße Tage und tropische Nächte an, schwor eine frühere Kollegin auf die Gefrierfachmethode: abends Nachthemd vor dem Schlafengehen einfach für ein paar Minütchen hinein. „Das erfrischt garantiert“, empfahl sie. Ein Kollege füllte regelmäßig den Papiermülleimer mit kaltem Wasser und stellte seine Füße rein. Der Dritte schwor auf ein bis drei kühle Kügelchen Eis... meistens drei. Von Freibad über Waldspaziergang im Bürgerbusch bis zwischendurch in ein klimatisiertes Geschäft oder in eine der Tiefgaragen unter der Wiesdorfer City – coole Tipps für heiße Tage kennt wohl jeder.