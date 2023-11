2500 Teilnehmer auf „Brückenstrompreis“-Kundgebung im Chempark Leverkusen „Die Regierung kommt nicht aus den Quark“

Die Signale aus dem Chempark Richtung Berliner Regierungsviertel werden immer deutlicher. Seit Monaten etwa macht Lanxess-Chef Mattias Zachert mit deutlichen Worten auf die Situation der Chemiebranche aufmerksam. Die Standortnachteile in Deutschland seien viel zu groß, allen voran die Energiekosten. „Da wird seit zwölf Monaten darüber diskutiert. Und bei der Diskussion ist es geblieben“, bemerkte Zachert Anfang August spitz. Sein Appell: „Zeit zum Aufwachen... Herr Scholz, Herr Habeck, Herr Lindner, handeln Sie jetzt.“ Zachert selbst handelt. 460 Jobs in Deutschland fallen weg, auch in Leverkusen. Wie viele es pro Standort genau sind, sagt der Konzern bisher nicht.