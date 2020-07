Corona aktuell : 25 Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

Die Zahl der Infizierten ist am Wochenende in Leverkusen in die Höhe gegangen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Fallzahlen sind über Wochenende nach oben gegangen. Im Vergleich zu Freitag gibt es am Sonntag neun Infizierte mehr. Aber auch mehr Genesene.

Fallzahlen 25 Leverkusener sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Die Stadt meldet am Sonntag 294 Infizierte. Am Samstag waren es 291, am Freitag noch 285. Davon gelten mittlerweile 264 als genesen (Freitag: 262). Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus liegt weiterhin bei fünf.