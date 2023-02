Spiele und Spezial-Aufgüsse Leverkusen feiert 25 Jahre Calevornia

Mit Spielen „zu Land und Wasser“, einem Aqua-Kinoabend und orientalischen Sauna-Aufgüssen haben Besucher und Mitarbeiter des Calevornia das 25-jährige Bestehen des Freizeitbads gefeiert. Der Andrang am Jubeltag war bestens, hatte das Bad in Manfort doch nicht nur mit einem abwechslungsreichen Programm gelockt, sondern auch mit einem Jubiläumsrabatt: Die Badegäste zahlten am Samstag 25 Prozent weniger Eintritt als üblich.