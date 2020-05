Manfort : Brandstiftung an Auto? Festgenommener kommt nicht vor den Haftrichter

Manfort Dem polizeibekannten 24-Jährigen wird auch vorgeworfen, mit einer Schreckschusspistole auf den Fahrer eines Fiats, der helfen wollte, geschossen zu haben. Dem Haftrichter wurde er dennoch nicht vorgeführt, meldet die Polizei am Dienstag.

Der 24-Jährige, der am Wochenende mit einer Schreckschusspistole auf einen Mann geschossen hatte, ist am Montag doch nicht dem Haftrichter vorgeführt worden. Laut Polizei sah die Staatsanwaltschaft für eine Vorführung keine ausreichenden Haftgründe.

Der polizeibekannte Leverkusener steht im Verdacht, in der Nacht zu Sonntag einen VW Golf an der Marie-Curie-Straße in Manfort in Brand gesteckt zu haben. Außerdem soll er mehrfach mit einer Schreckschusspistole auf einen 20-jährigen Fiat-Fahrer, der anhielt, um den brennenden Golf zu löschen, geschossen haben.