Corona aktuell : 23 Leverkusener aktuell an Covid-19 erkrankt

23 Leverkusener aktuell an Covid-19 erkrankt

Leverkusen Sparada-Bank macht Filiale in Opladen unter Sicherheitsauflagen wieder auf.

Fallzahlen In Leverkusen sind aktuell 23 Menschen an Covid-19 erkrankt, das sind zwei mehr als am Sonntag. Insgesamt gibt es 202 bestätigte Infektionsfälle, darunter 175 Genese und vier Todesfälle. Im Klinikum werden, Stand Montag, sechs Covid-Patienten betreut, fünf davon aus Leverkusen