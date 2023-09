Zusammenstoß in Wermelskirchen 22-Jähriger aus Leverkusen bei Autounfall verletzt

Wermelskirchen/Leverkusen · Ein 22-jähriger Leverkusener ist am Freitagabend (29. September) in Wermelskirchen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte der junge Mann mit seinem Auto im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Thomas-Mann-Straße geradeaus in Richtung Innenstadt fahren.

30.09.2023, 13:49 Uhr

Zwei junge Autofahrer stießen in einer Kreuzung zusammen (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein entgegenkommender Wermelskirchener (20), der mit seinem Wagen nach links abbiegen wollte, übersah den Leverkusener und stieß mit ihm zusammen. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 10.000 Euro.

(sug)