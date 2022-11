Wegen Personalmangels des Veranstalters : Adventsmarkt Schlebusch fällt aus

Schlebusch Zuerst kam die Pandemie, dann der Personalmangel beim Veranstalter. Und weil Alternativen so schnell nicht zu realisieren waren, soll es im nächsten Jahr einen Adventsmarkt der Vereine geben.

2019 hatte die Werbe- und Fördergemeinschaft (WFG) Schlebusch mit einem Veranstalter ein Konzept entwickelt, das den Lindenplatz im Dezember in eine Adventswelt verwandeln sollte. Dann kam die Pandemie, die Premiere fürs neue Konzept verschob sich. Es sollte verkleinert am 17. und 18. Dezember getestet werden. Vor einigen Wochen hat der Veranstalter wegen Personalmangels abgesagt. Alternativ-Idee von Lilo Schmitz (KG Grün-Weiß Schlebusch): ein „Adventsmarkt der Vereine“. WFG, Grün-Weiß und auch die Irlandfreunde machten sich an die Planung. Nun aber steht fest, dass es zu wenige Aussteller gibt. „Viele Vereine finden die Idee toll. Doch die meisten haben bereits eigene Veranstaltungen am Start, so ist das ehrenamtliche Engagement ausgeschöpft“, merkt WFG-Chef Ulrich Kämmerling an. Heißt auch: Der verkaufsoffene Sonntag am 18. Dezember muss ohne Traditionsveranstaltung entfallen. Und die Fußgängerzone ohne Weihnachtsbeleuchtung auskommen. Die Einzelhändler hatten der WFG signalisiert, darauf zu verzichten.