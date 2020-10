Digitalisierung in Leverkusen : 20.000 Euro Preisgeld für digitale Projekte an Leverkusener Schulen

Leverkusen Fünf der 100 Gewinnerschulen kommen aus Leverkusen. Ihr Preisgeld in Höhe von 4000 Euro nutzen die Bildungsanstalten auf unterschiedlichen Wegen, die alle die Digitalisierung vorantreiben.

Als Projekt der Wirtschaftsförderung Leverkusen bietet das Probierwerk seit Januar 2019 auf 1000 Quadratmetern Platz für Startups, organisierte Kooperation und auch für Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung. So auch am Montag, als die Gewinner der Sparda-Spenden-Wahl gekürt wurden.

Die findet seit 2013 statt, in diesem Jahr sei es aber eine besondere Wahl gewesen, sagt Steven Schmitz, Filialleiter der Sparda-Bank West-Filiale in Opladen, der gemeinsam mit Schuldezernent Marc Adomat die Preisverleihung vornahm. In diesem Jahr stand das Ausschreiben unter dem Motto „Unterstützung in Corona-Zeiten: Wir stärken Schulen und ihre Schüler digital“. Insgesamt 400.000 Euro hatte das Bankinstitut zur Verfügung gestellt. Bewerben konnten sich alle Schulen im Geschäftsgebiet der Sparda-Bank. Die 100 Schulen, die zuerst die Unterlagen einreichten, wurden zum Gewinner und haben jeweils 4000 Euro, sowie eine Urkunde erhalten. Unter den Preisträgern sind fünf Schulen aus Leverkusen.