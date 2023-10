Leverkusener Kunstnacht in Galerien, Kirchen, Museen 20.000 Besucher erkunden Vielfalt der Kunst

Kunstliebhaber und Neugierige waren begeistert, als sich die Stadt am Freitagabend an mehr als 70 verschiedenen Stationen in ein wahres Kunstparadies verwandelte. Die 19. Leverkusener Kunstnacht war zugleich Beweis, welch wichtige Rolle die Kunst in all ihren Formen und Ausdrucksweisen in der Gesellschaft spielt und Menschen zusammenbringt, um die Schönheit der Kreativität zu feiern.