20 Jahre „Stroke Unit“ am Klinikum Leverkusen : Schlaganfall – trotz Pandemie schnell ins Klinikum

Leverkusen Die Spezialabteilung „Stroke Unit“ zur Notfallbehandlung besteht in Schlebusch seit 20 Jahren. Der Chefarzt warnt Patienten vor Versäumnissen.

(RP) Der Schlaganfall ist ein Notfall, bei dem jede Minute zählt. Doch haben Patienten, die dringend behandlungsbedürftig gewesen wären, im Frühjahr während der ersten Phase der Corona-Pandemie den Weg ins Krankenhaus vermieden. Diese Beobachtung haben bundesweit nicht nur Neurologen, sondern auch Kardiologen gemacht. Mediziner gehen davon aus, dass dieses Verhalten vielen Patienten geschadet hat. Allein im Klinikum sind mehrere solcher Fälle bekannt. „20 Jahre Stroke Unit am Klinikum Leverkusen sind die beste Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass sich das in der zweiten Welle der Pandemie nicht wiederholen darf“, betont der Direktor der Klinik für Neurologie, Hans-Ludwig Lagrèze, nun.

Ende 2000 wurde in der Klinik für Neurologie die Spezialstation zur Behandlung von Schlaganfällen (Stroke Unit) eingerichtet, in der mittlerweile pro Jahr rund 900 akut erkrankte Patienten behandelt werden. Weiterhin seien Schlaganfälle die dritthäufigste Todesursache und die häufigste Quelle dauerhafter Behinderungen, heißt es aus dem Klinikum. Vor allem bei Gehirninfarkten, die den größten Teil der Schlaganfälle ausmachten, habe es bei der Behandlung große Fortschritte gegeben. Da das Gehirn eine mangelnde Durchblutung nur für sehr kurze Zeit tolerieren könne, bestehe nur ein kleines Zeitfenster, in dem Spezialisten effektiv die Behandlung starten könnten. „Denn es gilt: ,Time is Brain’“, sagt Chefarzt Hans-Ludwig Lagrèze.