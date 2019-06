Steinbüchel : 20 Jahre Jugendtreff: Kindern zeigen, was sie können

Petra Scharge, Leiterin des Jugendzentrums, freut sich über die Erfolge des Jugendtreffs. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Steinbüchel Seit gut 40 Jahren ist der Wohnpark Steinbüchel ein Schmelztiegel der Kulturen. Duzende verschiedene Nationalitäten mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen wohnen in dem Hochhauskomplex an der Albert-Schweitzer-Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcel Dörder

Rund 300 Wohnungen beherbergt der Komplex, da ist es natürlich normal, dass nicht immer alles glatt läuft. Doch dank der sozialen Einrichtungen in der Siedlung ist es in den vergangenen Jahren besser geworden, berichten die Bewohner. Eine dieser Einrichtungen feiert jetzt ihr 20-jähriges Bestehen: Der Kinder- und Jugendtreff „Die 9“.

1999 wurde der Jugendtreff aus dem Projekt „Mobile aufsuchende Jugendarbeit“ des katholischen Jugendwerks Leverkusen gegründet. Anzgar Lutz war einer der ersten Jugendarbeiter. Er versuchte, den Jugendlichen eine neue Anlaufstelle in Steinbüchel zu bieten. Er holte sie aus den Tiefgaragen und von der Straße und gestaltete mit ihnen den ersten Treff in einer kleinen 50 Quadratmeter Wohnung im Wohnpark. Über die Jahre entwickelte sich das Projekt weiter und bekam vor gut zehn Jahren ein neues Zuhause im Haus Nummer 9.

„Wir sind kein sozialer Brennpunkt. Die Vorurteile sind leider immer noch aus früheren Zeiten in den Köpfen“, sagt Petra Schrage, die seit sieben Jahren das Jugendzentrum leitet. Es gibt natürlich immer wieder Streitereien gerade unter Jugendlichen in der Pubertät, doch versucht Petra Schrage dieses gemeinsam zu lösen. Dabei spielt die Nationalität eigentlich nie eine Rolle, den Kindern ist es egal, woher sie kommen. Sie streiten eher darüber was sie haben oder was sie können, berichtet Schrage.

Der Treff ist aber nicht nur Anlaufstelle für Probleme – es geht auch darum, gemeinsam Spaß zu haben und den Kindern etwas zu bieten, was sie Zuhause nicht bekommen können. „Wir sind ein kleiner Baustein in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wir können ihnen vielleicht zeigen, was sie können oder was sie mögen“, berichtet Schrage stolz. Sie hat in den vergangenen Jahren viele Schicksale erlebt und konnte häufig auch helfen. Schrage freut sich sehr darüber, was aus diesen Jugendlichen geworden ist. „Das ist unsere Bestätigung und unser Lohn für die harte Arbeit, deswegen lieben wir diesen Job.“